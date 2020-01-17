Украинцам упростят получение соцпомощи

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Получение соцпомощи упростят для украинцев. Теперь для подачи документов на назначение социальной помощи не нужно будет ехать в районный или областной центр.
Об этом сообщили в Минсоцполитики.
Как сказала министр социальной политики Юлия Соколовская, в 2020 году Министерство социальной политики Украины будет платить объединенным территориальным громадам за предоставленные населению социальные сервисы. На это в бюджете ведомства заложено 150 млн грн.
Что планируют упростить:
Что это даст – приблизит социальные сервисы к людям и позволит им значительно сэкономить свое время и усилия, поскольку пункты приема документов будут находиться даже в небольшом населенном пункте.
“Фронт-офисы будут только принимать документы и выдавать результаты обработки заявителям. При этом обработкой документов будет заниматься “бэк-офис”, в который информация будет направляться сразу с нескольких “фронтов”. Таким образом мы не только расширим сеть, но и оптимизируем работу всего механизма”, – резюмировала Соколовская.
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