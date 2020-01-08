Рада поддержала закон о введении соцпомощи для пенсионеров, достигших 80 лет

Верховная Рада приняла за основу законопроект №2494, которым планируется ввести социальную помощь пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

“Проект акта предусматривает повышение социальных гарантий для детей, находящихся под опекой или попечительством, в том числе для детей с инвалидностью, унификацию принципов предоставления помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям, а также введение государственной социальной помощи на уход одиноким лицам, достигшим 80‑летнего возраста и нуждающимся в постоянном постороннем уходе”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Что предлагают:

назначать госпомощь одиноким лицам, достигшим 80-летнего возраста, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию в установленном законом порядке;

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увеличение размера помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, с 2 до 2,5 прожиточных минимумов, а для детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство, – 3,5 прожиточных минимумов. В случае если на ребенка (ребенка с инвалидностью) выплачиваются назначенные в установленном порядке пенсия, алименты, стипендия, государственная помощь (кроме государственной соцпомощи, выплачиваемой на детей с инвалидностью, согласно законодательству), размер такой помощи определяется как разница между 2,5 прожиточных минимумов (для ребенка с инвалидностью, над которым установлена опека или попечительство, – 3,5 прожиточных минимумов) и размером назначенных пенсии, алиментов, стипендии, государственной помощи;

неработающему трудоспособному лицу из числа членов малообеспеченной семьи, которое желает осуществлять предпринимательскую деятельность, по рекомендации госслужбы занятости оказывать помощь на обретение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи за счет госсредств.

Порядок предоставления помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи, ее размер и условия возврата определяются Кабинетом Министров.

Справка Finance.ua

Ранее в Минсоцполитики заявляли о повышении пособий на детей для малообеспеченных семей: