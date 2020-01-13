В ФГВФЛ хотят повысить гарантированную сумму вкладов в 3-4 раза

Расчеты показывают, что гарантированную сумму банковских вкладов можно повысить с 200 тыс. грн до 600-800 тыс. грн.

Об этом сказала директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут после подписания Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года.

Как отметила Рекрут, в расчетах учитывается размер ВВП на душу населения, а также другие экономические параметры.

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По ее словам, на сегодняшний день банковская система в принципе готова к повышению гарантированной суммы банковских вкладов.

“Все наши расчеты показывают… что это 600-800 тыс. грн. Это первый такой расчет, который показывает, что Украина к нему теоретически готова”, – сказала она.

Рекрут напомнила, что европейские стандарты предполагают гарантированную сумму в 100 тыс. евро, подчеркнув при этом, что для Украины эта цифра пока является недосягаемой мечтой.

При этом она отметила, что любое повышение суммы возможно только в случае финансовой состоятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц. “И это, конечно, Фонд гарантирования без долгов в 117 млрд грн. Поэтому приоритет номер один – это реструктуризация долга”, – сообщила Рекрут.

Справка Finance.ua:

В целом в течение 2019 года Фонд произвел гарантированные выплаты на сумму 834 млн грн.