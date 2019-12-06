Когда гарантированная сумма вкладов будет 600-800 тысяч грн

Препятствием к увеличению гарантированной максимальной суммы вкладов до 600-800 тысяч грн является вопрос реструктуризации задолженности Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перед Министерством финансов.

Об этом рассказал заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик.

“Мы готовы “прыгнуть” до 600-800 тысяч грн. Однако, та задолженность перед Минфином, которая у нас есть, сделать этого нам не дает. Как только вы услышите, что вопрос реструктуризации долга ФГВФЛ перед Минфином решен, ожидайте увеличения максимальной суммы гарантирования банковских вкладов до заявленного нами уровня”, — сказал он.

Сам вопрос реструктуризации долга ФГВФЛ перед Минфином, по его словам, уже решается, но прогнозировать, когда будет результат, Андрей Оленчик не берется.

“Это может быть через месяц, а может быть и через год”, — сказал он.

Пока что Андрей Оленчик советует раскладывать деньги по разным банкам.

Напомним, ФГВФЛ в 2014 году для того, чтобы справиться с последствиями “банкопада”, занял у Минфина и НБУ средства под 9,99-12,5%.

На сегодня ФГВФЛ уже погасил 15 млрд грн кредитов Минфина. Еще около 11 млрд грн — уплаченные проценты, из которых 5,5 млрд грн направлено в бюджет как проценты по векселям Фонда.

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