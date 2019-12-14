Ощадбанк может стать участником ФГВФЛ в 2020 году

Совет по финансовой стабильности, который возглавляют министр финансов и глава НБУ, поддержал идею присоединения Ощадбанка к общей системе гарантирования вкладов физических лиц с середины 2020 года.

“План вхождения банка в состав участников фонда будет разработан дополнительно”, – говорят в СФС.

Напомним, 11.12.2019 Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №2571 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы”, который среди прочего предусматривает отмену действующей полной государственной гарантии на всю сумму вкладов физлиц в Ощадбанке (и соответственно этот госбанк должен стать участником Фонда гарантирования, как и остальные банковские учреждения, работающие на рынке, и вклады физлиц в которых гарантируются Фондом в размере 200 тыс грн).

В прошлые годы целесообразность такого шага мотивировалась, с одной стороны, необходимостью выравнивания условий работы на банковском рынке (кроме Ощадбанка, больше ни у одного из финучреждений – в т.ч. других госбанков – нет упомянутой преференции), а с другой стороны – созданием условий для частичной приватизации Ощадбанка (через возможность вхождения международной финансовой организации в его капитал и приобретение в собственность этой международной финансовой организацией 20% акций Ощадбанка).