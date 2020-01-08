На льготные кредиты для бизнеса Рада выделила 2 млрд

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Верховная Рада направила 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине.
Соответствующий проект закона №2589 “О внесении изменений в закон О государственном бюджете Украины на 2020 год” о Фонде развития предпринимательства” во втором чтении поддержали нардепы.
Законом предусмотрено увеличить поступления в специальный фонд государственного бюджета за счет поступлений от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выданных фондом в обмен на облигации внутреннего государственного займа.
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Что предусматривает программа:
Программа заработает с 1 февраля 2020 года.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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