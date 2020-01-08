На льготные кредиты для бизнеса Рада выделила 2 млрд

Верховная Рада направила 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине.

Соответствующий проект закона №2589 “О внесении изменений в закон О государственном бюджете Украины на 2020 год” о Фонде развития предпринимательства” во втором чтении поддержали нардепы.

Законом предусмотрено увеличить поступления в специальный фонд государственного бюджета за счет поступлений от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выданных фондом в обмен на облигации внутреннего государственного займа.

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Что предусматривает программа:

выдача кредитов размером до 1,5 млн грн сроком на пять лет под 5% годовых, если предполагается выручка в 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места;

под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%;

под 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн;

сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Программа заработает с 1 февраля 2020 года.

Справка Finance.ua:

4 декабря 2019 года президент рассказал о новой государственной программе для всех украинцев, проживающих за рубежом. Новая государственная программа “Возвращайся и Оставайся”, первый этап программы – доступные кредиты для собственного дела.

20 декабря Верховная Рада поддержала в первом чтении 275-ю голосами проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно Фонда развития предпринимательства» (№2589).

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.