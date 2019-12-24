Дешевые кредиты для бизнеса: эксперты оценили новую госпрограмму

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Эксперты считают, что программа по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса при правильной реализации способна дать хороший импульс для развития бизнеса.
Об этом пишет Сегодня.
“Важно, что предпринимателям дадут новые условия кредитования. Если этот механизм заработает, это даст хороший толчок для развития малого предпринимательства”, – рассказала глава Совета Института налоговых реформ Елена Хотенко.
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Впрочем, финансист, президент инвестиционной группы “Универ” Трас Козак предостерегает от чрезмерной зарегулированности такой программы со стороны государства.
“Программа, которую анонсировало правительство, может выстрелить, если она будет правильно построена. Важно, кто будет выбирать претендентов, кто будет нести ответственность за невозврат. Если выбирать будет государство – очень плохо. Потому что чиновник не отвечает за свои шаги. Если же выбирать будут банки, это будет лучше. Государство должно только задавать простые, разумные правила игры. Чтобы было понятно, кто может участвовать в программе, какие условия. И компенсировать разницу между банковской ставкой и 5% годовыми”, – убежден эксперт.
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