0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

Дешевые кредиты для бизнеса: эксперты оценили новую госпрограмму

Дешевые кредиты для бизнеса: эксперты оценили новую госпрограмму

Эксперты считают, что программа по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса при правильной реализации способна дать хороший импульс для развития бизнеса.

Об этом пишет Сегодня.

“Важно, что предпринимателям дадут новые условия кредитования. Если этот механизм заработает, это даст хороший толчок для развития малого предпринимательства”, – рассказала глава Совета Института налоговых реформ Елена Хотенко.

Читайте также: Кабмин запустит платформу для помощи малому и среднему бизнесу

Впрочем, финансист, президент инвестиционной группы “Универ” Трас Козак предостерегает от чрезмерной зарегулированности такой программы со стороны государства.

“Программа, которую анонсировало правительство, может выстрелить, если она будет правильно построена. Важно, кто будет выбирать претендентов, кто будет нести ответственность за невозврат. Если выбирать будет государство – очень плохо. Потому что чиновник не отвечает за свои шаги. Если же выбирать будут банки, это будет лучше. Государство должно только задавать простые, разумные правила игры. Чтобы было понятно, кто может участвовать в программе, какие условия. И компенсировать разницу между банковской ставкой и 5% годовыми”, – убежден эксперт.

Справка Finance.ua:

  • Правительство будет работать над тем, чтобы в следующем году обеспечить предпринимателям кредиты под 10-12% годовых в гривне.
  • Выдавать кредиты под 5-9% годовых для развития собственного бизнеса планируют через Немецко-украинский фонд.

Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно проводим расчет и подбор кредитных предложений.

Выбрать для себя кредит

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.