Кабмин анонсировал запуск онлайн-платформы для помощи малому и среднему бизнесу

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Правительство анонсировало запуск в феврале онлайн-платформы для помощи малому и среднему бизнесу.
Об этом сообщил министр трансформации Михаил Федоров в facebook.
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“В феврале мы запускаем онлайн-платформу для помощи малому и среднему бизнесу. Каждый желающий сможет получить консультацию по открытию бизнеса, построению эффективного менеджмента, цифрового маркетинга, продаж, HR, внедрению CRM/HR-систем и других важных функций и направлений. Это не просто набор советов, а возможность получить помощь от реального консультанта, который глубоко понимает свой вопрос”, – отметил он.
По его словам это миссия правительства в рамках цифровой трансформации бизнеса, ведь сегодня самый быстрый способ роста бизнеса — использование IT-инструментов.
Министр уверен, что увеличение количества предпринимателей поспособствует увеличению рабочих мест и росту экономики.
Система помощи бизнесу будет включать:
Также правительство готовит изменения в закон о государственно-частном партнерстве.
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