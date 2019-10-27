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Кабмин анонсировал запуск онлайн-платформы для помощи малому и среднему бизнесу

Кабмин анонсировал запуск онлайн-платформы для помощи малому и среднему бизнесу

Правительство анонсировало запуск в феврале онлайн-платформы для помощи малому и среднему бизнесу.

Об этом сообщил министр трансформации Михаил Федоров в facebook.

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“В феврале мы запускаем онлайн-платформу для помощи малому и среднему бизнесу. Каждый желающий сможет получить консультацию по открытию бизнеса, построению эффективного менеджмента, цифрового маркетинга, продаж, HR, внедрению CRM/HR-систем и других важных функций и направлений. Это не просто набор советов, а возможность получить помощь от реального консультанта, который глубоко понимает свой вопрос”, – отметил он.

По его словам это миссия правительства в рамках цифровой трансформации бизнеса, ведь сегодня самый быстрый способ роста бизнеса — использование IT-инструментов.

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Министр уверен, что увеличение количества предпринимателей поспособствует увеличению рабочих мест и росту экономики.

Система помощи бизнесу будет включать:

  • карту проблематики малого и среднего бизнеса;
  • методологию обучения консультантов;
  • онлайн-платформу;
  • офлайн консалтинговую зону.

Также правительство готовит изменения в закон о государственно-частном партнерстве.

По материалам Finance.UA
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