Дешевые кредиты на бизнес: стали известны новые детали программы

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Выдавать кредиты под 5-9% годовых для развития собственного бизнеса планируют через Немецко-украинский фонд. Его полностью передали в подчинение Министерству финансов Украины.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Решение о передаче Фонда в полное управление Минфина с целью разделения функций управления и осуществления регуляторного надзора за деятельностью Фонда. Это позволит избежать конфликта интересов и повысить эффективность использования средств. Специалисты Министерства способны активизировать работу Фонда и предоставить бизнесу страны необходимые средства под реалистичные, полезные и прибыльные проекты», — сказал премьер-министр Алексей Гончарук.
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Учредителями Фонда являются НБУ и Правительство в лице Министерства финансов. Ранее 50% уставного капитала Фонда принадлежали Кабинету Министров, остальные 50% — Национальному банку Украины.
После принятия депутатами закона о «сплите» НБУ соответственно получил полномочия по регулированию и надзору за деятельностью небанковских финансовых учреждений, к которым принадлежит Немецко-украинский фонд, и не может одновременно выступать его владельцем.
Финансирование программы кредитования из государственного бюджета составит минимум 5 млрд грн в 2020 году.
Что предусматривает программа:
Программа заработает с 1 февраля 2020 года.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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