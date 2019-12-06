Дешевые кредиты на бизнес: стали известны новые детали программы

Выдавать кредиты под 5-9% годовых для развития собственного бизнеса планируют через Немецко-украинский фонд. Его полностью передали в подчинение Министерству финансов Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Решение о передаче Фонда в полное управление Минфина с целью разделения функций управления и осуществления регуляторного надзора за деятельностью Фонда. Это позволит избежать конфликта интересов и повысить эффективность использования средств. Специалисты Министерства способны активизировать работу Фонда и предоставить бизнесу страны необходимые средства под реалистичные, полезные и прибыльные проекты», — сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

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Учредителями Фонда являются НБУ и Правительство в лице Министерства финансов. Ранее 50% уставного капитала Фонда принадлежали Кабинету Министров, остальные 50% — Национальному банку Украины.

После принятия депутатами закона о «сплите» НБУ соответственно получил полномочия по регулированию и надзору за деятельностью небанковских финансовых учреждений, к которым принадлежит Немецко-украинский фонд, и не может одновременно выступать его владельцем.

Финансирование программы кредитования из государственного бюджета составит минимум 5 млрд грн в 2020 году.

Что предусматривает программа:

выдача кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на пять лет под 5% годовых, если предполагается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места;

под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%;

под 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн;

сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Программа заработает с 1 февраля 2020 года.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.