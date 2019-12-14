На что смотрят украинцы, когда выбирают кредитку? 👀 (результаты опроса)

Инструмент, позволяющий не только тратить онлайн и офлайн, но и возвращать часть суммы, и даже покупать в долг – все это о кредитной карте.

В Украине, по состоянию на начало декабря, 75 действующих банков. Кредитные карты готовы предложить многие финучреждения. При этом иногда сами банковские сотрудники не могут подробно рассказать о своих продуктах. Что и говорить о клиентах банков – люди часто не понимают, на что им следует обращать внимание при выборе кредитной карты. Когда-то Finance.ua затрагивал эту тему в материале-путеводителе: Как выбрать кредитную карту

На этот раз мы решили узнать у наших читателей, а что для каждого из них самое главное в кредитке? Этот вопрос мы задали читателям в специальном опросе.

👉 Оказалось, что на первом месте «кэшбэк». За этот вариант проголосовало 24% респондентов.

Второе место разделили варианты: «процентная ставка по кредиту» и «ставка по кредиту на льготный период» – по 14% проголосовавших.

За ними следует «срок грейс-периода» – 12%.

А вот четвертое место также заняли два ответа: «стоимость годового обслуживания» и «кредитный лимит» – по 9% опрошенных проголосовали за эти варианты. 7% указало вариант «другое».

Чуть меньше – 6% – проголосовало за «размер ежемесячной комиссии по кредиту». И всего 2% при выборе кредитки в первую очередь ориентируются «на стоимость выпуска».

Всего по 1% получили варианты: «размер минимального платежа», «размер штрафов за просроченный платеж», и «бесплатные SMS-уведомления по счету».

Отметим, что наш портал давно не только анализирует, но и подбирает абсолютно бесплатно кредитные карты для наших читателей. Помогаем выбирать карты с оптимальными условиями не только самых известных (ПриватБанк, monobank, Альфа-Банк, ПУМБ), но и самых достойных банков Украины.

К примеру, знали ли вы, что у Идея Банка (недавняя громкая сделка Dragon Capital) существует универсальная кредитка «Card Blanche White» с кэшбэком до 10%, кредитным лимитом до 200 тыс. гривен, бесплатным обслуживанием и льготным периодом до 92 дней. А еще по карте отсутствует ежемесячная комиссия по кредиту.

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