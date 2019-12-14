На что смотрят украинцы, когда выбирают кредитку? 👀 (результаты опроса)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Инструмент, позволяющий не только тратить онлайн и офлайн, но и возвращать часть суммы, и даже покупать в долг – все это о кредитной карте.
В Украине, по состоянию на начало декабря, 75 действующих банков. Кредитные карты готовы предложить многие финучреждения. При этом иногда сами банковские сотрудники не могут подробно рассказать о своих продуктах. Что и говорить о клиентах банков – люди часто не понимают, на что им следует обращать внимание при выборе кредитной карты. Когда-то Finance.ua затрагивал эту тему в материале-путеводителе: Как выбрать кредитную карту
На этот раз мы решили узнать у наших читателей, а что для каждого из них самое главное в кредитке? Этот вопрос мы задали читателям в специальном опросе.
👉 Оказалось, что на первом месте «кэшбэк». За этот вариант проголосовало 24% респондентов.
Второе место разделили варианты: «процентная ставка по кредиту» и «ставка по кредиту на льготный период» – по 14% проголосовавших.
За ними следует «срок грейс-периода» – 12%.
А вот четвертое место также заняли два ответа: «стоимость годового обслуживания» и «кредитный лимит» – по 9% опрошенных проголосовали за эти варианты. 7% указало вариант «другое».
Чуть меньше – 6% – проголосовало за «размер ежемесячной комиссии по кредиту». И всего 2% при выборе кредитки в первую очередь ориентируются «на стоимость выпуска».
Всего по 1% получили варианты: «размер минимального платежа», «размер штрафов за просроченный платеж», и «бесплатные SMS-уведомления по счету».
Отметим, что наш портал давно не только анализирует, но и подбирает абсолютно бесплатно кредитные карты для наших читателей. Помогаем выбирать карты с оптимальными условиями не только самых известных (ПриватБанк, monobank, Альфа-Банк, ПУМБ), но и самых достойных банков Украины.
К примеру, знали ли вы, что у Идея Банка (недавняя громкая сделка Dragon Capital) существует универсальная кредитка «Card Blanche White» с кэшбэком до 10%, кредитным лимитом до 200 тыс. гривен, бесплатным обслуживанием и льготным периодом до 92 дней. А еще по карте отсутствует ежемесячная комиссия по кредиту.
Больше качественных и интересных предложений по кредитным картам вы всегда найдете с помощью бесплатного сервиса от Finance.ua. Не проходите мимо, мы очень старались сделать его максимально удобным и прозрачным.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гривна укрепляется, но цены в магазинах не падают из-за дорогих энергоносителей - экономистВчера, 17:10 - 1543 21
Во сколько обойдется украинцам новогодний столВчера, 11:10 - 1822 5
40% работодателей говорят о пробелах в навыках выпускников вузов - Новосад4 ч. назад - 480 4
Экономист рассказал о причинах и последствиях падения курса доллараВчера, 10:23 - 20323 4
Когда рынок земли могут открыть для иностранцевПозавчера, 20:00 - 792 4
Эксперты ICU дали прогноз по курсу гривны на 2020 годВчера, 21:01 - 4853
Объем депозитов населения в банках (Белорусь, Польша)Вчера, 14:03 - 3314
Актуальные профессии будущего: На кого следует обучаться нашим детямВчера, 13:00 - 2535 1
В столице в следующем году достроят Шулявский путепровод и Подольский мостВчера, 18:12 - 1734
Гривна укрепляется, но цены в магазинах не падают из-за дорогих энергоносителей - экономистВчера, 17:10 - 1543 21
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)Позавчера, 15:44 - 1234 5
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 1847 4
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1556
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1541
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 4505 3