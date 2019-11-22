Что для вас самое главное в кредитке?💳(опрос)

Кредитка – идеальный инструмент для расчетов в онлайн и оффлайн магазинах. Это безопасно — вам нет необходимости носить наличные с собой. И даже если вы потеряете карту — ей не смогут воспользоваться посторонние. А восстановить её не составит особого труда.

Это выгодно — вам не надо копить средства, когда не хватает денег на понравившуюся вещь, либо удалось увидеть хорошую скидку. Можно также оформить несколько карт, чтобы располагать денежным запасом на всякий случай.

Но в море предложений выбрать оптимальные кредитки непросто. Чтобы кредитка могла стать незаменимым помощником, в первую очередь, стоит ответить на главный вопрос: что для вас самое главное в кредитке? Интересно мнение каждого читателя. ⤵️

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитным картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредитки онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам “пластик”.