Dragon Capital покупает Идея Банк у поляков почти за $60 млн

Польский Getin Holding S.A. 20 декабря заключил сделку по продаже 100% акций украинского Идея Банка группе компаний Dragon Capital почти за 1,4 млрд грн.

Поляки продают 100% Идея Банка и 100% ООО «Новый Финансовый Сервис» (New Finance Service).

Покупателями выступают компания Dragon Capital Investments Limited со штаб-квартирой в Никосии (Кипр), фонд Dragon Capital New Ukraine LP, зарегистрированный в Сент-Гелери (Джерси), физическое лицо (вероятно Томаш Фиала, конечный бенефициар Dragon Capital) и брокер ООО «Драгон капитал» со штаб-квартирой в Киеве (Украина).

Новым руководителем украинского банка станет экс-генеральный директор Альфа-Банка Иван Свитек.

За эти активы они получат 1,368 млрд грн (примерно 224,8 млн злотых, или $58,45 млн). Это примерно составляет 1,6 капитала.

«Но сумма базовой цены может быть уменьшена в результате переговоров сторон после составления отчета независимым аудитором», – отмечается в сообщении.

При этом поляки также должны получить еще 200 млн грн (примерно 32,86 млн злотых) дивидендов от Идея Банка в период с 1 января 2020 г. до момента закрытия сделки.

Сделка состоится, если покупатели получат разрешение от НБУ и АМКУ, а Идея Банк досрочно выполнит свои обязательства перед польским Idea Bank.

«Ожидается, что передача доли в Идея Банк Украина будет осуществлена ​​до 31 мая 2020 года», – сообщает Getin Holding S.A.

При этом сделка предусматривает возможность ее расторжения со штрафными санкциями в 5,5 млн грн (821,6 тыс. злотых).

Сделка регулируется английским законодательством.

Поляки раскрывают всю информацию, поскольку они котируются на Варшавской фондовой бирже. Тогда как Dragon Capital имеет право публично вовсе ничего не сообщать.

Компания обнародовала краткое сообщение: «20 декабря 2019 г. компании группы Dragon Capital вместе с частным инвестором подписали соглашение о приобретении 100% акций Идея Банка (г. Львов) в Getin Holding S.A. (Польша). Dragon Capital не комментирует коммерческие условия до завершения сделки. Сделка вступит в силу после согласования Антимонопольным комитетом Украины и Национальным Банком Украины, а также после выполнения сторонами предварительных условий сделки».

Идея Банк на 30 сентября имел активы в 873,9 млн польских злотых, а собственный капитал – 150,7 млн.