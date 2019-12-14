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Гончарук назвал стоимость проведения переписи населения

Гончарук назвал стоимость проведения переписи населения

На проведение переписи населения Украины необходимо более 1 млрд грн.

Об этом сегодня, 18 декабря, в ходе открытия Офиса противодействия рейдерству сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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“Перепись населения была запланирована на декабрь 2020 года. Сейчас мы посчитали, что нам нужно более 1 млрд грн. Если нам выделят из бюджета деньги, то уже с середины следующего года мы сможем начать перепись”, — отметил премьер.

По его словам, чтобы провести электронный реестр переписи населения, власти сравнили и сопоставили данные шести основных реестров физических лиц.

“С помощью технологий мы сможем получить обновленный список. В конце декабря мы запустим пилотный проект. Второй проект — это узнать демографическое местонахождение каждого жителя страны. Эти проекты нужны, чтобы понять, как технологии могут решить данный вопрос. Мы сформировали анкету с приоритетными вопросами и будем анализировать, что из списка можно сделать дешевле. Благодаря проектам мы сможем понять, сколько денег нужно. Сейчас мы его практикуем в одном отдельном районе”, — рассказал Гончарук.

Напомним, в Киеве началась пробная перепись населения. Это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года.

По материалам Дело
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