Федоров объяснил, какие данные получат благодаря переписи населения

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Проверка реестров переписи позволит получить информацию, сколько в Украине проживает людей и какой у них социальный статус, однако для более детальных категорий требуются дополнительные исследования.
Об этом сказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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“Переписью занимается Государственная служба статистики, это их зона ответственности. Но благодаря верификации реестров мы сможем понять, сколько реально человек проживает, кто эти люди и так далее. Все зависит от политики нашей переписи, что мы хотим получить вообще от этой переписи. Сколько проживает людей и какой статус у этих людей – мы поймем. Сколько школьников, пенсионеров, сколько людей получают льготы и так далее. Но религиозные и другие вопросы – это требуются дополнительные социологические исследования”, – сказал Федоров.
Чиновник также добавил, что он знает о различных подходах ООН по переписи населения, и один из таких подходов – это проверка реестров и дополнительные исследования.
“Это один из вариантов, который за ноль гривен может это сделать”, – отметил Федоров.
Ранее Finance.ua сообщал, что 2 декабря в Киеве началась пробная перепись населения – подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года.
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