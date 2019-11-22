В Киеве стартовала пробная перепись населения

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Киеве началась пробная перепись населения. Это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики г. Киев.
Пробная перепись состоится в части Оболонского района Киева и Песковской объединенной территориальной общине Бородянского района Киевской области.
Когда: с 1 по 26 декабря 2019 года.
Читайте также: Электронная перепись населения не заменит полноценную – эксперт
Как это будет происходить: во время пробной переписи населения в каждом помещении запишут всех лиц, которые по состоянию на 00.00 часов с 1 декабря 2019 г. проживали в нем, включая и тех, которые живут временно. Из числа тех, которые постоянно проживают, запишут также временно отсутствующих.
Как принять участие (только для жителей на территории проведения ППН-2019):
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С началом отопительного сезона долги украинцев за коммуналку начали растиВчера, 19:13 - 706 40
Криклий предлагает брать с иностранцев деньги за проезд по УкраинеВчера, 16:10 - 1150 8
Украина может достигнуть газовой независимости в ближайшие 10 лет — глава ГосгеонедрВчера, 12:02 - 977 8
Эксперт объяснил, в какой помощи нуждается малый бизнесВчера, 13:11 - 2590 4
Электроэнергия может подорожать: кто заплатит больше2 ч. назад - 851 3
Эксперт объяснил, в какой помощи нуждается малый бизнесВчера, 13:11 - 2590 4
Forbes назвал самые перспективные стартапы в миреВчера, 11:36 - 1573
Chery вывела на рынок большой 7-местный кроссовер за $14 тысяч (фото)7 ч. назад - 1174
Криклий предлагает брать с иностранцев деньги за проезд по УкраинеВчера, 16:10 - 1150 8
Всего три компании контролируют половину мирового рынка смартфонов11 ч. назад - 996
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1469
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3055 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4499 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3489
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1737