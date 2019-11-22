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В Киеве стартовала пробная перепись населения

В Киеве стартовала пробная перепись населения

В Киеве началась пробная перепись населения. Это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики г. Киев.

Пробная перепись состоится в части Оболонского района Киева и Песковской объединенной территориальной общине Бородянского района Киевской области.

Когда: с 1 по 26 декабря 2019 года.

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Как это будет происходить: во время пробной переписи населения в каждом помещении запишут всех лиц, которые по состоянию на 00.00 часов с 1 декабря 2019 г. проживали в нем, включая и тех, которые живут временно. Из числа тех, которые постоянно проживают, запишут также временно отсутствующих.

Как принять участие (только для жителей на территории проведения ППН-2019):

  • 1 способ: 1 – 10 декабря (интернет раунд) – самостоятельно заполнить анкету (переписной лист) на специальном портале в сети интернет (для этого нужно иметь электронную подпись);
  • 2 способ: 14 – 23 декабря – дать ответы переписчику, который посетит дом и заполнит анкету (переписной лист) на планшете;
  • 3 способ: 14 – 23 декабря – прийти в переписной отдел или инструкторский участок и дать ответы на вопросы анкеты (переписного листа) временному переписному персоналу.
По материалам Finance.UA
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