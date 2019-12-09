В Украине начнется второй этап пробной переписи населения (видео)

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С 14 по 23 декабря переписчики обойдут жилища в ходе второго раунда пробной переписи населения в городе Киеве и Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.
“Второй раунд пробной переписи населения. С 14 по 23 декабря состоится обход переписчиками жителей на территории проведения пробной переписи населения”, – говорится в сообщении.
Кто примет участие во втором этапе:
Как будет проходить процедура:
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Персональные данные, полученные в процессе проведения переписи населения, не будут распространяться, а будут использоваться исключительно в статистических целях в сводном обезличенном виде.
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