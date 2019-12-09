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В Украине начнется второй этап пробной переписи населения (видео)

В Украине начнется второй этап пробной переписи населения (видео)

С 14 по 23 декабря переписчики обойдут жилища в ходе второго раунда пробной переписи населения в городе Киеве и Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

“Второй раунд пробной переписи населения. С 14 по 23 декабря состоится обход переписчиками жителей на территории проведения пробной переписи населения”, – говорится в сообщении.

Кто примет участие во втором этапе:

  • жители части Оболонского района города Киева,
  • жители Песковской объединенной территориальной общины Бородянского района Киевской области.

Как будет проходить процедура:

  • жилище посетит переписчик, если у входа в здание размещен плакат о пробной переписи населения, или Вы нашли информационную листовку в своем почтовом ящике;

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  • опознать переписчика можно по следующим признакам: у него должно быть удостоверение с голограммой, планшет, жилет с логотипом переписи на груди и спине, а также паспорт;
  • переписчику следует дать ответы на вопросы и заполнить анкету на планшете.

Персональные данные, полученные в процессе проведения переписи населения, не будут распространяться, а будут использоваться исключительно в статистических целях в сводном обезличенном виде.

Справка Finance.ua:

  • 1 декабря 2019 года в Киеве началась пробная перепись населения. Это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения в 2020 году.
По материалам Finance.UA
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