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В каких случаях не могут отказать в приеме на работу

В каких случаях не могут отказать в приеме на работу

Работодатель при приеме на работу не имеет права ограничивать отбор кандидатов на вакансии по возрасту, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, также требовать сведения о личной жизни.

Об этом сказано в Законе Украины “Про зайнятість населення”.

Работодатель не имеет права:

  • отдавать предпочтение представителям определённой расы, цвета кожи;
  • указывать требования к политическим, религиозным и другим убеждениям;
  • требовать предоставить информацию о личной жизни.

Под запретом любая дискриминация и ограничение прав, не связанные с работой или условиями её выполнения.

Вам не могут отказать в приеме на работу еще и по таким признакам:

  • по языковому признаку;
  • из-за пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, этнического, социального и иностранного происхождения, возраста;
  • состояния здоровья, инвалидности, если подозреваете или точно знаете о наличии ВИЧ/СПИД;
  • семейного положения (человек в браке, в семье маленькие дети, девушка на выданье и пр.), имущественного положения, семейных обязанностей;
  • места проживания, членства в любом общественном объединении.

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По материалам Finance.UA
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