В каких случаях не могут отказать в приеме на работу

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Работодатель при приеме на работу не имеет права ограничивать отбор кандидатов на вакансии по возрасту, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, также требовать сведения о личной жизни.
Об этом сказано в Законе Украины “Про зайнятість населення”.
Работодатель не имеет права:
Под запретом любая дискриминация и ограничение прав, не связанные с работой или условиями её выполнения.
Вам не могут отказать в приеме на работу еще и по таким признакам:
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