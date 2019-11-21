В каких случаях не могут отказать в приеме на работу

Работодатель при приеме на работу не имеет права ограничивать отбор кандидатов на вакансии по возрасту, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, также требовать сведения о личной жизни.

Об этом сказано в Законе Украины “Про зайнятість населення”.

Работодатель не имеет права:

отдавать предпочтение представителям определённой расы, цвета кожи;

указывать требования к политическим, религиозным и другим убеждениям;

требовать предоставить информацию о личной жизни.

Под запретом любая дискриминация и ограничение прав, не связанные с работой или условиями её выполнения.

Вам не могут отказать в приеме на работу еще и по таким признакам:

по языковому признаку;

из-за пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, этнического, социального и иностранного происхождения, возраста;

состояния здоровья, инвалидности, если подозреваете или точно знаете о наличии ВИЧ /СПИД;

семейного положения (человек в браке, в семье маленькие дети, девушка на выданье и пр.), имущественного положения, семейных обязанностей;

места проживания, членства в любом общественном объединении.

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