Как оплачивается работа в сверхурочное время в Украине

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В Украине предусмотрена возможность установления пятидневной и шестидневной рабочей недели. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд.
Об этом сообщает пресс-служба Управления Гоструда в Кировоградской области.
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“В случае, когда работник выполняет работу по распоряжению работодателя или с его ведома сверх нормальной продолжительности рабочего дня, то такая работа является сверхурочной. Если же работник выполняет работу после окончания обычного рабочего дня при отсутствии какого-либо распоряжения со стороны работодателя, его работа не будет считаться сверхурочной”, – говорится в сообщении.
Как оплачивается работа в сверхурочное время:
Предельные нормы применения сверхурочных работ:
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