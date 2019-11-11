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Как оплачивается работа в сверхурочное время в Украине

Как оплачивается работа в сверхурочное время в Украине

В Украине предусмотрена возможность установления пятидневной и шестидневной рабочей недели. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Гоструда в Кировоградской области.

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“В случае, когда работник выполняет работу по распоряжению работодателя или с его ведома сверх нормальной продолжительности рабочего дня, то такая работа является сверхурочной. Если же работник выполняет работу после окончания обычного рабочего дня при отсутствии какого-либо распоряжения со стороны работодателя, его работа не будет считаться сверхурочной”, – говорится в сообщении.

Как оплачивается работа в сверхурочное время:

  • согласно ст. 106 КЗоТ Украины, при почасовой системе оплаты труда работа в сверхурочное время оплачивается в двойном размере часовой ставки;
  • при сдельной системе оплаты труда за работу в сверхурочное время выплачивается доплата в размере 100 процентов тарифной ставки работника соответствующей квалификации, оплата труда которого осуществляется по почасовой системе, – за все отработанные сверхурочные часы.
  • в случае суммированного учета рабочего времени оплачиваются как сверхурочные все часы, отработанные сверх установленного рабочего времени в учетном периоде: при почасовой системе оплаты труда – в двойном размере часовой ставки, а при сдельной системе – путем доплаты 100 процентов тарифной ставки работника соответствующей квалификации, оплата труда которого осуществляется по почасовой системе, и в том случае, когда эти работы были выполнены без соблюдения условий и порядка привлечения к ним;
  • компенсация сверхурочных работ путем предоставления отгула не допускается.

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Предельные нормы применения сверхурочных работ:

  • такие работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
По материалам Finance.UA
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