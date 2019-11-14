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Где найти работу с четырехдневной рабочей неделей (инфографика)

Где найти работу с четырехдневной рабочей неделей (инфографика)

Найти предложение работы с четырехдневной рабочей неделей на украинском рынке труда можно, хотя такие вакансии довольно редки. И по большей части они касаются производственных специальностей: инженеров, механиков, электромонтеров и т.д.

Об этом свидетельствует аналитика портала hh.ua | grc.

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Из всех вакансий, размещенных на портале в течение 2019 года, 6% приходилось на предложения по такому графику.

Активно предлагают четырехдневный график работы:

  • работодатели из отраслей IT;
  • розничной торговли;
  • маркетинга.

Как отмечается, подобные предложения можно было найти, например, и в банковской сфере, которая считается довольно консервативной. Например, искали бухгалтера с графиком – 3 дня в офисе, 2 дня удаленно, 2 дня выходных. Или аналитика с «плавающим» временем начала рабочего дня: с 8 до 11.

Согласно прошлогоднему исследованию:

  • 2% респондентов работают по четырехдневному графику;
  • 30% считают такой график оптимальным;
  • большинство опрошенных предпочитают самостоятельно регулировать свой рабочий график.

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По материалам Finance.UA
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