Сколько ФЛП будут платить за сотрудников

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Верховная Рада 14 ноября приняла во втором чтении и в целом законопроект №2000 «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».
В новом госбюджете минимальная зарплата указана 4723 грн. Пока этот показатель — 4173 грн.
От зарплаты зависит размер ЕСВ — единого социального взноса, который Физлица-предприниматели уплачивают раз в квартал. Его начисляют каждый месяц по ставке 22% от минимальной зарплаты. Платить надо независимо от того, ведете ли вы деятельность или получаете ли доход.
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Исключение составляют пенсионеры-ФЛП по возрасту и ФЛП с инвалидностью. Они могут не платить взнос на всех группах единого налога.
В 2020 году ЕСВ составит 1039,06 грн в месяц или 3177,18 грн в квартал. За год — 12 468 грн.
Во столько работодателю обойдется один человек, который получает минимальную зарплату:
Ставка 4723 грн (НДФЛ 18% (850,14 грн) + военный сбор 1,5% (70,85 грн)) + ЕСВ (1039,06 грн) = 5762,06 грн в месяц.
“Чистыми” сотрудник получит 3802 грн, поскольку НДФЛ и ВС удерживаются с его денег, а работодатель вносит ЕСВ.
Общая сумма уплаченных налогов составит 1960 грн в месяц.
Ранее Finance.ua. писал, что министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что новые нормы законодательства в отношении физических лиц – предпринимателей приняты не для наполнения доходной части бюджета. От введения их в действие выигрывает честный малый бизнес.
“Проиграют те, у кого доход больше, чем лимиты в его группе, а также те предприниматели, которые на самом деле водители, официанты, кассиры на предприятии, владелец которого уклоняется от легального трудоустройства сотрудников”, – сказала министр.
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