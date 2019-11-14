Маркарова объяснила, у каких ФЛП могут быть проблемы

Новые нормы законодательства в отношении физических лиц – предпринимателей приняты не для наполнения доходной части бюджета. От введения их в действие выигрывает честный малый бизнес.

Такое мнение в интервью НВ Бизнес высказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

“Честный ФЛП от этого только выиграет. Проиграют те, у кого доход больше, чем лимиты в его группе, а также те предприниматели, которые на самом деле водители, официанты, кассиры на предприятии, владелец которого уклоняется от легального трудоустройства сотрудников”, – сказала министр.

На вопрос, сколько дополнительных налогов планируется получить, раскрыв такие схемы, Маркарова сказала: “Нисколько”.

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“Верховная Рада принимала эти законы не для получения дополнительных налогов. Мы верим, что люди нам не врут. Мы даем им возможность дешево, просто и бесплатно сделать отчетность, которая защищает их же права потребителя. Мы понимаем, что до полноценного введения новая налоговая должна доказать малому бизнесу, что их права не будут нарушаться и их не будут тиранить. Также не забывайте, что продажа с чеками – это прежде всего защита прав потребителя”, – подчеркнула министр.

Она напомнила, что для физлиц-предпринимателей ставки единого налога не изменились, лимиты доходов не уменьшились, а наоборот, во второй группе ФЛП даже выросли до 2,5 млн0 грн. Единственная новация – через год для наличных расчетов предпринимателям нужно будет использовать регистраторы расчетных операций, и это будут не кассовые аппараты, а инновационные программы в смартфоне. Предпринимателю останется только скачать бесплатное приложение для взаимодействия с налоговой службой на свой телефон.