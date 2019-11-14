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750 тыс. человек уже получили водительское удостоверение сроком действия 2 года

750 тыс. человек уже получили водительское удостоверение сроком действия 2 года

В ноябре 2017 года Главный сервисный центр МВД начал выдавать удостоверения водителя, получаемого впервые, сроком действия 2 года. С тех пор его получили более 750 000 человек.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел на своей странице в FACEBOOK.

В МВД напоминают, что у водителей, у которых вскоре истекает двухлетний срок действия удостоверения, нужно обратиться за заменой.

Какие документы нужно для замены водительского удостоверения:

  • паспорт;
  • копия идентификационного кода;
  • медицинская справка 083/о;
  • имеющееся водительское удостоверение.

Обмен удостоверения можно произвести исключительно по истечении срока его действия.

Finance.ua писал, что Главный сервисный центр МВД сообщал, что отныне в Украине в водительских удостоверениях будет указываться группа крови и резус-фактор. Нововведения заработало 19 октября 2019 года после вступления в силу постановления КМУ №320 от 03.04.2019.

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Напомним, Finance.ua сообщал, что 22 октября 2019 года в Украине изменили процедуры выдачи удостоверений водителя, подготовки водителей и аккредитации автошкол.

Справка Finance.ua:

  • Правительство в рамках программы «государства в смартфоне» приняло ряд решений, которые позволяют запустить онлайн-услуги электронного удостоверения водителя и техпаспорта.
  • Водители могут не носить с собой права, а владельцы автомобилей – и техпаспорта. Эти документы можно показывать из приложения.
По материалам Finance.UA
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