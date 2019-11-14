МАУ отменила один из ежедневных рейсов между Борисполем и Запорожьем

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МАУ отменяет два рейса сообщением Запорожье – Борисполь.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в FACEBOOK.
С 18 ноября 2019 года авиакомпания не будет выполнять один из двух ежедневных рейсов между Запорожьем и Киевом – PS087 / PS088.
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Однако другой рейс все еще будет выполняться ежедневно по графику:
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