МАУ отменила один из ежедневных рейсов между Борисполем и Запорожьем

МАУ отменяет два рейса сообщением Запорожье – Борисполь.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в FACEBOOK.

С 18 ноября 2019 года авиакомпания не будет выполнять один из двух ежедневных рейсов между Запорожьем и Киевом – PS087 / PS088.

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Однако другой рейс все еще будет выполняться ежедневно по графику:

Борисполь – Запорожье: вылет в 20:10, прилет в 21:15;

Запорожье – Борисполь: вылет в 06:45, прилет в 07:55.

Справка Finance.ua:

Ранее стало известно, что из-за нерентабельности с января следующего года МАУ прекращает выполнять регулярные рейсы между Киевом и Краковом, а с марта 2020 года – между Киевом и Бангкоком.

В самой авиакомпании заявляли о предпринимаемых мерах во избежание убытков, и что о банкротстве авиакомпании речи быть не может.

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