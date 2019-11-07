Клиенты monobank совершили более 400 тыс. транзакций в День холостяка

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
11 ноября почти 200 тыс. клиентов monobank (точное число — 198 697) сделали покупки в интернете. Вместе они совершили 413 628 транзакций на общую сумму 137 546 125 грн.
Об этом сообщил сооснователь проекта monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале.
Банк занял второе место по количеству транзакций, после ПриватБанка.
Как сообщалось, 11 ноября 2019 года в работе Приват24 произошел очередной сбой в связи с огромным количеством транзакций украинцев. Платежи перестали проходить из-за наплыва украинских покупателей на виртуальной торговой площадке AliExpress.
11 ноября к monobank присоединилось рекордное число клиентов — 5091 человек.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тариф на электроэнергию для населения нужно повышать, — эксперт6 ч. назад - 1295 10
Коломойский избавился от долгов перед ПриватБанком на 7,5 млрд грн в суде - СМИ4 ч. назад - 1393 5
Сотрудницу Офиса президента задержали на взятке в $300 тысяч2 ч. назад - 927 3
Гончарук о рынке земли: мы не можем удовлетворить всех2 ч. назад - 454 3
Сколько можно зарабатывать в IТ - аналитикаВчера, 17:03 - 4297 2
Сколько можно зарабатывать в IТ - аналитикаВчера, 17:03 - 4297 2
lifecell вносит изменения и закрывает ряд тарифных плановОколо часа назад - 2117
Пенсия по возрасту: в систему назначения выплат внесут изменения3 ч. назад - 1804
Как зарегистрировать новый автомобиль онлайнВчера, 14:03 - 1656
Куда и когда украинцы съезжают от родителей (инфографика)6 ч. назад - 1531
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)Вчера, 11:53 - 377
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)Позавчера, 12:05 - 502
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 1780 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2321
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3646