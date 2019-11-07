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Клиенты monobank совершили более 400 тыс. транзакций в День холостяка

Клиенты monobank совершили более 400 тыс. транзакций в День холостяка

11 ноября почти 200 тыс. клиентов monobank (точное число — 198 697) сделали покупки в интернете. Вместе они совершили 413 628 транзакций на общую сумму 137 546 125 грн.

Об этом сообщил сооснователь проекта monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

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Банк занял второе место по количеству транзакций, после ПриватБанка.

Как сообщалось, 11 ноября 2019 года в работе Приват24 произошел очередной сбой в связи с огромным количеством транзакций украинцев. Платежи перестали проходить из-за наплыва украинских покупателей на виртуальной торговой площадке AliExpress.

11 ноября к monobank присоединилось рекордное число клиентов — 5091 человек.

Справка Finance.ua:

  • 5 мая этого года проект преодолел рубеж в 1 млн клиентов, а 2 июля была взята планка в 1,1 млн. Таким образом, за последние пять месяцев monobank добавил 0,5 млн новых клиентов

Кредитная карта «Monobank» monobank

По материалам Finance.UA
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