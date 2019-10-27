Число клиентов monobank превысило 1,5 млн человек

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Популярное платежное приложение monobank сегодня миновало важную веху — количество клиентов карточного продукта Fintech Band и «Универсал-Банка» превысило 1,5 млн человек.
25 мая этого года проект преодолел рубеж в 1 млн клиентов, а 2 июля была взята планка в 1,1 млн. Таким образом, за последние пять месяцев monobank добавил 0,5 млн новых клиентов, что впечатляет.
При сохранении нынешних темпов роста рубеж в 2 млн клиентов будет пройден в начале мая следующего года.
В числе прочего поддерживают интерес к проекту частые обновления с расширением функциональности мобильного приложения. Из последних крупных новшеств можно выделить раздел «Награды» и премиальные карты monobank Platinum без номера с поддержкой Visa Infinite и MasterCard World Elite.
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