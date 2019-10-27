0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 103 0

Число клиентов monobank превысило 1,5 млн человек

Число клиентов monobank превысило 1,5 млн человек

Популярное платежное приложение monobank сегодня миновало важную веху — количество клиентов карточного продукта Fintech Band и «Универсал-Банка» превысило 1,5 млн человек.

Нужна ли карта monobank?

25 мая этого года проект преодолел рубеж в 1 млн клиентов, а 2 июля была взята планка в 1,1 млн. Таким образом, за последние пять месяцев monobank добавил 0,5 млн новых клиентов, что впечатляет.

При сохранении нынешних темпов роста рубеж в 2 млн клиентов будет пройден в начале мая следующего года.

В числе прочего поддерживают интерес к проекту частые обновления с расширением функциональности мобильного приложения. Из последних крупных новшеств можно выделить раздел «Награды» и премиальные карты monobank Platinum без номера с поддержкой Visa Infinite и MasterCard World Elite.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.