Сколько стоит проезд электротранспортом по Украине (инфографика)

Стоимость проезда – главный показатель, который характеризует доступность электротранспорта для пассажиров.

Об этом сообщает исследование сайта «Пассажирский Транспорт».

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По состоянию на конец октября 2019 года в городах Украины самая высокая стоимость проезда в городском электротранспорте установлена в Киеве – за одну поездку необходимо заплатить 8 гривен. Стоит отметить, что в столице в тестовом режиме уже работает «электронный билет», поэтому при оптовой покупке поездок их можно купить и дешевле.

На втором месте после столицы – Мариуполь. Здесь стоимость разовой поездки в электротранспорте составляет 7 гривен.

На третьем месте – Тернополь – тут стоимость разовой поездки в троллейбусах составляет 6 гривен. Однако, как и в столице тут работает «электронный билет», который позволяет постоянным клиентам электротранспорта экономить.

Такая же стоимость проезда в электротранспорте Харькова, однако этот город не публикует статистические сведения.

Справка Finance.ua: