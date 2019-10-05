В Мининфраструктуры рассказали, какие дороги хотят сделать платными

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, какие дороги в Украине могут сделать платными.

Об этом он рассказал в эфире “Сніданку з 1+1”.

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“Одесскую трассу делать сейчас автобаном не совсем актуально. Если мы хотим говорить о каких-то платных дорогах, концессионные, то у нас есть другие участки. Например, киевская окружная была бы очень актуальной. На этом участке точно нужно что-то делать”, – сообщил он.

Криклий отметил, что концессионные платные дороги всегда должны быть альтернативными бесплатным.

По его словам, в стратегических планах нет строительства платной дороги на одесской трассе. “Мы сейчас должны делать расчеты по строительству платных дорог. По плану у нас: Львов-Краковец, киевская окружная, Белая Церковь-Киев”, – добавил министр.