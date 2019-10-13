В каких городах Украины уже включили отопление (инфографика)

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Отопление в домах украинцев начали подключать уже в 10 областях.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
По данным ОГА и КГГА, на утро 16 октября жилой фонд подключен к теплоснабжению в таких областях:
Исключение – Черновицкая, Одесская, Херсонская области.
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