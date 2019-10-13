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В каких городах Украины уже включили отопление (инфографика)

В каких городах Украины уже включили отопление (инфографика)

Отопление в домах украинцев начали подключать уже в 10 областях.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

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По данным ОГА и КГГА, на утро 16 октября жилой фонд подключен к теплоснабжению в таких областях:

  • Ивано-Франковская – 45,6%;
  • Ровенская – 16,3%;
  • Хмельницкая – 4,9%;
  • Житомирская – 23,6%;
  • Винницкая – 5,0%;
  • Киевская – 4,1%;
  • Сумская – 11,4%;
  • Харьковская – 2,8%;
  • Днепропетровская – 8,0%;
  • Донецкая – 1,0%.

Исключение – Черновицкая, Одесская, Херсонская области.

Справка Finance.ua

  • 15 октября премьер назвал города, где отопительный сезон начнут с опозданием.
  • По сообщению “Нафтогаза”, газ для населения подешевел за межотопительный сезон на 32%. В октябре потребителям будет предложено оплатить газ по более низкой регулируемой цене.
По материалам Finance.UA
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