В каких городах Украины уже включили отопление (инфографика)

Отопление в домах украинцев начали подключать уже в 10 областях.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

По данным ОГА и КГГА, на утро 16 октября жилой фонд подключен к теплоснабжению в таких областях:

Ивано-Франковская – 45,6%;

Ровенская – 16,3%;

Хмельницкая – 4,9%;

Житомирская – 23,6%;

Винницкая – 5,0%;

Киевская – 4,1%;

Сумская – 11,4%;

Харьковская – 2,8%;

Днепропетровская – 8,0%;

Донецкая – 1,0%.

Исключение – Черновицкая, Одесская, Херсонская области.

Справка Finance.ua

15 октября премьер назвал города, где отопительный сезон начнут с опозданием.