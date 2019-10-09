Премьер назвал города, где отопительный сезон начнут с опозданием

Премьер-министр назвал два города, где тепло могут не включить вовремя.

Об этом в видеоблоге на своем YouTube-канале сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук.

Отопительный сезон начнется вовремя, но для города Смела Черкасской области и города Новый Роздол на Львовщине может быть задержка на несколько дней.

Справка Finance.ua

Ранее министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак сообщала, что власти по регионам готовы начать подключение отопления объектам социальной сферы с 10 октября, а жилищному фонду – с 15 октября, они технически готовы к отопительному сезону.

КП «Киевтеплоэнерго» совместно с городскими властями начинают процесс установления счетчиков тепла с охранной системой.