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Газ для населения подешевел за межотопительный сезон на 32%

Газ для населения подешевел за межотопительный сезон на 32%

Октябрьская цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), снизилась на 4,9% по сравнению с уровнем сентября.

Об этом сообщают на сайте “Нафтогаза”.

Цена газа составит 4 272,76 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

Регулируемая цена газа в Украине определяется по формуле, которая отражает рыночные цены с двухмесячным отставанием.

Формула содержится в постановлении КМУ от 03.04.2019 № 293 и действует до конца 2019 года.

С апреля этого года цена, по которой Нафтогаз продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей, снизилась на 32%.

Учитывая рыночную ситуацию в сентябре, октябрьская регулируемая цена газа (4272,76 грн за тыс. кубометров) оказалась ниже, чем цена на условиях предложения «Газовый запас» (4874,42 грн за тыс. кубометров).

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В октябре потребителям будет предложено оплатить газ по более низкой регулируемой цене.

Приобретенный газовый запас при этом будет сохранен на зимние месяцы, когда ожидается увеличение регулируемой цены.

Если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств вернется такому покупателю на его счет в полном объеме.

Потребитель также имеет возможность оплатить газ за счет уменьшения своего газового запаса, обратившись к поставщику.

Справка Finance.ua

  • Постановление Правительства №485 предусматривает, что Нафтогаз для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показателя: цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже, и цену по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года – компания выбирает из них самую низкую. Наименьшей оказалась средняя таможенная стоимость газа за прошедший месяц – по ней и была определена стоимость газа на октябрь.
  • По статистике в октябре бытовые потребители используют около 7% от общего объема своего отбора газа за отопительный сезон.
  • В июле цены на газ для населения снижены до 4905,675 грн/тыс. куб.м. без НДС.
  • В августе «Нафтогаз» снизил отпускные цены на газ для газсбытов, который они должны поставить населению, до 4653,544 грн/тыс. куб.м без НДС. Это примерно на 5,14% ниже, чем в июле.
По материалам Finance.UA
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