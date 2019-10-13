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В Приват24 появилась новая услуга

В Приват24 появилась новая услуга

В Приват24 появилась новая услуга. Теперь клиенты банка смогут открыть счет в одном из НПФ в интернет-банкинге или мобильном приложении.

Об этом сообщил руководитель направления небанковских продуктов Приватбанка Алексей Туривной на своей странице в фейсбуке.

Впервые в Украине ПриватБанк реализовал в Приват24 web платформу для пенсионных фондов. Пока их только три: ОТР-Пенсия, Династия и ПриватФонд.

Как это работает:

  • Нужно заключить договор с негосударственными пенсионным фондом,
  • посмотреть текущий остаток и выписку,
  • пополнить счет единоразово,
  • подключить регулярный платеж с карты,
  • изменить карту для списания,
  • изменить сумму платежа,
  • остановить или возобновить платеж.

Вторая пенсия с Приват24

Можно заключить контракт на третье лицо, например, отца или мать, и пополнять их будущую пенсию со своей карты.

Справка Finance.ua

  • За последний год ПриватБанк привлек 1,5 миллиона новых клиентов.
  • 15 октября Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил апелляционную жалобу ПриватБанка на решение суда первой инстанции, которым признали дело банка против его бывших владельцев Коломойского и Боголюбова не относящимся к юрисдикции этого суда.
По материалам Finance.UA
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