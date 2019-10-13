В Приват24 появилась новая услуга. Теперь клиенты банка смогут открыть счет в одном из НПФ в интернет-банкинге или мобильном приложении.

Об этом сообщил руководитель направления небанковских продуктов Приватбанка Алексей Туривной на своей странице в фейсбуке.

Впервые в Украине ПриватБанк реализовал в Приват24 web платформу для пенсионных фондов. Пока их только три: ОТР-Пенсия, Династия и ПриватФонд.

Как это работает:

Нужно заключить договор с негосударственными пенсионным фондом,

посмотреть текущий остаток и выписку,

пополнить счет единоразово,

подключить регулярный платеж с карты,

изменить карту для списания,

изменить сумму платежа,

остановить или возобновить платеж.



Можно заключить контракт на третье лицо, например, отца или мать, и пополнять их будущую пенсию со своей карты.

Справка Finance.ua

За последний год ПриватБанк привлек 1,5 миллиона новых клиентов.