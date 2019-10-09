Только за последний год ПриватБанк привлек 1,5 миллиона новых клиентов, а те кто покинул банк после национализации, начинают возвращаться.

Об этом в интервью НВ Бизнес рассказал председатель правления национализированного ПриватБанка Петр Крумханзл.

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“Вокруг банка есть две группы влияния – те, кто поддерживают и положительно оценивают нашу работу, и те, кто нами недоволен. В первую очередь нами довольны наши клиенты, сегодня их 22 миллиона, и только за последний год мы привлекли 1,5 миллиона новых. Наши продукты и сервисы им нравятся”, – сказал Крумханзл.

Он также отметил, что многие сотрудники, кто покинул банк после национализации, начинают возвращаться. Они ушли, потому что не знали, что их ожидает, но сегодня возвращаются, потому что понимают – у банка большое будущее, и в любой другой компании в Украине они не найдут такой интересной работы, как у Приватбанка.

Те качественные изменения, которые произошли с банком после национализации, в значительной степени способствуют стабильности всей банковской системы, улучшают экономическую среду, отметил председатель правления.

“Мы формируем 60% прибыли всей банковской системы. Кто еще? Министерство финансов. Как вы знаете, за 2018 год мы выплатили дивиденды, которые составили 90% нашей чистой прибыли, а это более 11 млрд грн в бюджет. По итогам трех кварталов 2019 года наша чистая прибыль уже больше чем 27 млрд грн, мы являемся третьим по величине плательщиком налогов в Украине”, – добавил Крумханзл.

Он также отметил, что ему часто задают вопрос, стоит ли забирать средства из банка.

“Я говорю нет. Мы самый надежный банк в этой стране. И я в этом уверен. Вся информация по кассах и банкоматах, транзакциях у нас в дашбордах в онлайне. Перед судами мы подкрепляем кассы и банкоматы наличными где-то на треть выше наших стандартных объемов. Банк всегда должен быть готов выполнить свои обязательства перед клиентами. Кстати, к судам Приватбанка готовится вся банковская система. Это единый организм. Когда людям срочно нужна наличность, они идут в любой ближайший банкомат. Поэтому стабильность Привата – это стабильность всей финансовой системы”, – подчеркнул Крумханзл.