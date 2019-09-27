День финансов, 1 октября: правило включенных фар, прогноз Morgan Stanley по гривне, меньше "мелких" монет в обороте

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Вторник, 1 октября. Вместе с октябрем украинцев встречает много нового:
Копейка уже не бережет. С сегодняшнего дня НБУ изымает из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Хотя до 18 октября магазины, общественные заведения будут сдавать остатки монет в банки, которые будут передавать их НБУ для утилизации.
Прогнозы Morgan Stanley и курс гривны. Один из крупнейших банков США Morgan Stanley обновил свой прогноз по курсу украинской гривны и темпам экономического роста Украины. Так, банк прогнозирует, что в 2019 году гривна не опустится ниже 26,5 гривны за доллар.
Новые реквизиты для биометрики. За документ, позволяющий украинцам выезжать в некоторые страны без оформления визы, нужно будет платить по новым реквизитам. Кстати, в нашей новости. мы также добавили список ЦНАП и центры «Паспортного сервиса», которые оформляют биометрические документы.
«Зеленый» тариф на э/э для частных домохозяйств. С 1 октября 2019 года установлен «зеленый» тариф на электрическую энергию, выработанную с помощью солнечных электростанций (СЭС) частных домохозяйств с мощностью до 30 кВт. Ранее, 6 августа, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который возвращает право на продажу излишней электроэнергии по «зеленому» тарифу.
«Киевстар» прекращает поддержку шести тарифных планов. С 1 октября компания прекращает поддержку некоторых тарифных планов. Новые клиенты Kyivstar не будут иметь к ним доступ. При этом абоненты, которые уже подключены, могут использовать старые тарифы на прежних условиях.
Правило включенных фар. С 1 октября начало действовать правило, когда на всех автомобилях вне населенных пунктов должен быть включен ближний свет фар. Ответственность за это нарушение – только предупреждение, в соответствии со статьей 125 Кодекса. Наложить штраф за езду без фар полицейские не имеют права.
Новая таможня. Нет, не с октября. Правительство запустит новую таможню, которая должна качественно помогать бюджету уже с 1 ноября. Гончаров уточнил, что правительству нужно еще немного времени, чтобы завершить перезагрузку власти, в том числе и в таможенной службе.
Кстати, о том, как формируют бюджет и почему часто бюджеты Украины заранее нереалистичны, можно посмотреть в новом видео:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине планируют закрыть более 1000 госкомпаний10 ч. назад - 1290 16
В Германии посчитали потери от перехода на электромобилиВчера, 22:03 - 2517 12
Гончарук рассказал, как победить контрабанду5 ч. назад - 1095 7
Кабмин планирует запретить банковские переводы без открытия счетаВчера, 16:01 - 3638 6
Lifecell запустил социальный тариф с низкой стоимостью7 ч. назад - 2575 4
С 1 октября за биометрический паспорт нужно будет платить по-новому9 ч. назад - 7169
Suzuki официально представила субкомпактный кроссовер (фото)13 ч. назад - 5163 1
Межбанк: ждем "американские горки"7 ч. назад - 3525
С 1 октября "Киевстар" прекращает поддержку шести тарифных планов9 ч. назад - 3323 3
Как вырастет стоимость аренды гектара земли после введения рынкаВчера, 21:01 - 3320
Маск официально представил космический корабль StarshipВчера, 11:10 - 559
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 767
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1432
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 2103
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2701