День финансов, 1 октября: правило включенных фар, прогноз Morgan Stanley по гривне, меньше "мелких" монет в обороте

Вторник, 1 октября. Вместе с октябрем украинцев встречает много нового:

Копейка уже не бережет. С сегодняшнего дня НБУ изымает из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Хотя до 18 октября магазины, общественные заведения будут сдавать остатки монет в банки, которые будут передавать их НБУ для утилизации.

Прогнозы Morgan Stanley и курс гривны. Один из крупнейших банков США Morgan Stanley обновил свой прогноз по курсу украинской гривны и темпам экономического роста Украины. Так, банк прогнозирует, что в 2019 году гривна не опустится ниже 26,5 гривны за доллар.

Новые реквизиты для биометрики. За документ, позволяющий украинцам выезжать в некоторые страны без оформления визы, нужно будет платить по новым реквизитам. Кстати, в нашей новости. мы также добавили список ЦНАП и центры «Паспортного сервиса», которые оформляют биометрические документы.

«Зеленый» тариф на э/э для частных домохозяйств. С 1 октября 2019 года установлен «зеленый» тариф на электрическую энергию, выработанную с помощью солнечных электростанций (СЭС) частных домохозяйств с мощностью до 30 кВт. Ранее, 6 августа, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который возвращает право на продажу излишней электроэнергии по «зеленому» тарифу.

«Киевстар» прекращает поддержку шести тарифных планов. С 1 октября компания прекращает поддержку некоторых тарифных планов. Новые клиенты Kyivstar не будут иметь к ним доступ. При этом абоненты, которые уже подключены, могут использовать старые тарифы на прежних условиях.

Правило включенных фар. С 1 октября начало действовать правило, когда на всех автомобилях вне населенных пунктов должен быть включен ближний свет фар. Ответственность за это нарушение – только предупреждение, в соответствии со статьей 125 Кодекса. Наложить штраф за езду без фар полицейские не имеют права.

Новая таможня. Нет, не с октября. Правительство запустит новую таможню, которая должна качественно помогать бюджету уже с 1 ноября. Гончаров уточнил, что правительству нужно еще немного времени, чтобы завершить перезагрузку власти, в том числе и в таможенной службе.

Кстати, о том, как формируют бюджет и почему часто бюджеты Украины заранее нереалистичны, можно посмотреть в новом видео: