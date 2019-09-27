0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

Вступил в силу «Зеленый» тариф на э/э для частных домохозяйств

Вступил в силу «Зеленый» тариф на э/э для частных домохозяйств

С 1 октября 2019 года установлен «зеленый» тариф на электрическую энергию, выработанную с помощью солнечных электростанций (СЭС) частных домохозяйств с мощностью до 30 кВт. Об этом говорится в постановлении Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Тариф распространяется на СЭС, которые введены в эксплуатацию:

  • с 1 апреля 2013 года по 31 декабря 2014 года – 989,62 коп/кВт·ч (без НДС);
  • с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 890,06 коп/кВт·ч (без НДС);
  • с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 552,76 коп/кВт·ч (без НДС);
  • с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года – 524,53 коп/кВт·ч (без НДС);
  • с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года – 499,27 коп/кВт·ч (без НДС).

«Зеленый» тариф на электрическую энергию, произведенную из энергии ветра установками мощностью до 30 кВт, которые введены в эксплуатацию с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2019 года, составляет 320,96 коп/кВт·ч (без НДС).

Для установок мощностью до 50 кВт, которые введены в эксплуатацию с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, «зеленый» тариф составляет 320,96 коп/кВт·ч (без НДС).

  • Из энергии солнечного излучения генерирующими установками мощностью до 50 кВт, при условии их расположения на крышах и/или фасадах зданий и других капитальных сооружений и введенных в эксплуатацию с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года – составляет 499,27 коп/кВт·ч (без НДС).
  • Из энергии ветра и солнца на комбинированных ветро-солнечных генерирующих системах частных домохозяйств с мощностью до 50 кВт, которые введены в эксплуатацию с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, составляет 451,72 коп/кВт·ч (без НДС).

Справка Finance.ua

  • 6 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который возвращает домашним солнечным электростанциям, панели которых установлены не на крышах, а на земле, право на продажу излишней электроэнергии по «зеленому» тарифу.
  • Таким образом, в Украине окончательно отменили норму закона, принятого в апреле 2019 года, которым запретили начислять владельцам домашних СЭС повышенный тариф за продажу ими электроэнергии в энергосети.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.