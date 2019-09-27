Вступил в силу «Зеленый» тариф на э/э для частных домохозяйств

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С 1 октября 2019 года установлен «зеленый» тариф на электрическую энергию, выработанную с помощью солнечных электростанций (СЭС) частных домохозяйств с мощностью до 30 кВт. Об этом говорится в постановлении Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Тариф распространяется на СЭС, которые введены в эксплуатацию:
«Зеленый» тариф на электрическую энергию, произведенную из энергии ветра установками мощностью до 30 кВт, которые введены в эксплуатацию с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2019 года, составляет 320,96 коп/кВт·ч (без НДС).
Для установок мощностью до 50 кВт, которые введены в эксплуатацию с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, «зеленый» тариф составляет 320,96 коп/кВт·ч (без НДС).
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