Вступил в силу «Зеленый» тариф на э/э для частных домохозяйств

С 1 октября 2019 года установлен «зеленый» тариф на электрическую энергию, выработанную с помощью солнечных электростанций (СЭС) частных домохозяйств с мощностью до 30 кВт. Об этом говорится в постановлении Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Тариф распространяется на СЭС, которые введены в эксплуатацию:

с 1 апреля 2013 года по 31 декабря 2014 года – 989,62 коп/кВт·ч (без НДС );

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 890,06 коп/кВт·ч (без НДС );

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 552,76 коп/кВт·ч (без НДС );

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года – 524,53 коп/кВт·ч (без НДС );

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года – 499,27 коп/кВт·ч (без НДС ).

«Зеленый» тариф на электрическую энергию, произведенную из энергии ветра установками мощностью до 30 кВт, которые введены в эксплуатацию с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2019 года, составляет 320,96 коп/кВт·ч (без НДС).

Для установок мощностью до 50 кВт, которые введены в эксплуатацию с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, «зеленый» тариф составляет 320,96 коп/кВт·ч (без НДС).

Из энергии солнечного излучения генерирующими установками мощностью до 50 кВт, при условии их расположения на крышах и/или фасадах зданий и других капитальных сооружений и введенных в эксплуатацию с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года – составляет 499,27 коп/кВт·ч (без НДС ).

Из энергии ветра и солнца на комбинированных ветро-солнечных генерирующих системах частных домохозяйств с мощностью до 50 кВт, которые введены в эксплуатацию с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, составляет 451,72 коп/кВт·ч (без НДС ).

Справка Finance.ua

6 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который возвращает домашним солнечным электростанциям, панели которых установлены не на крышах, а на земле, право на продажу излишней электроэнергии по «зеленому» тарифу.