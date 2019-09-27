С 1 октября "Киевстар" прекращает поддержку шести тарифных планов

Мобильный оператор прекращает поддержку шести тарифных планов.

Новые клиенты Kyivstar не будут иметь доступа к старым тарифам, хотя абоненты, которые уже подключены, могут использовать старые тарифы на прежних условиях.

Также с сегодняшнего дня “Киевстар” запустит новую линейку для пользователей фиксированного доступа к всемирной сети “Домашний интернет”.

Изменяется также ежемесячная аренда ТВ-тюнера. С сегодняшнего дня она будет стоить 35 гривен.

Компания объяснила изменения им, что новые пакеты линеек “Домашний интернет” и “Киевстар Все вместе” получат большее функциональное наполнение.

Мои Fiнансы:

С 1 сентября 2019 года некоторым абонентам с архивными контрактными тарифными планами были предложены актуальные условия с расширенным количеством услуг:

безлимитный мобильный интернет вместо ограниченного количества мегабайт;

пользование фиксированным интернетом Киевстар без дополнительной платы;

могут использовать минуты на другие номера для звонков на популярные направления за границу;