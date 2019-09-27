0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 332 0

С 1 октября "Киевстар" прекращает поддержку шести тарифных планов

С 1 октября "Киевстар" прекращает поддержку шести тарифных планов

Мобильный оператор прекращает поддержку шести тарифных планов.

Новые клиенты Kyivstar не будут иметь доступа к старым тарифам, хотя абоненты, которые уже подключены, могут использовать старые тарифы на прежних условиях.

Также с сегодняшнего дня “Киевстар” запустит новую линейку для пользователей фиксированного доступа к всемирной сети “Домашний интернет”.

Изменяется также ежемесячная аренда ТВ-тюнера. С сегодняшнего дня она будет стоить 35 гривен.

Компания объяснила изменения им, что новые пакеты линеек “Домашний интернет” и “Киевстар Все вместе” получат большее функциональное наполнение.

Мои Fiнансы:

  • С 1 сентября 2019 года некоторым абонентам с архивными контрактными тарифными планами были предложены актуальные условия с расширенным количеством услуг:
  • безлимитный мобильный интернет вместо ограниченного количества мегабайт;
  • пользование фиксированным интернетом Киевстар без дополнительной платы;
  • могут использовать минуты на другие номера для звонков на популярные направления за границу;
  • доступ к популярным приложениям и сервисам: Kyivstar Go TV и Киевстар Футбол, Mobile ID и сервисов Microsoft.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.