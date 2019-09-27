Премьер-министр сообщил, когда правительство запустит новую таможню

Правительство запустит новую таможню 1 ноября.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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“Мы надеемся, что 1 ноября мы запустим новую таможню, и вы почувствуете изменения. Сейчас до сих пор на таможне работают коррупционеры, мы это знаем”, – сказал А. Гончарук.

Он уточнил, что правительству нужно еще несколько месяцев, чтобы завершить перезагрузку власти, в том числе и в таможенной службе.

“Невозможно побороть контрабанду, которую контролирует прокуратура, СБУ, силами министерства финансов… Я убежден, что нынешние руководители отличаются по качеству от тех, кто возглавлял до этого… Если сотрудничество под координацией президента будет организовано, то это явление уйдет в прошлое”, – пояснил премьер.