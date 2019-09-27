С сегодняшнего дня мелкие монеты станут неплатежеспособными

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С сегодняшнего дня НБУ изымает из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.
Хотя до 18 октября магазины, общественные заведения будут сдавать остатки монет в банки, которые будут передавать их НБУ для утилизации.
Также ранее сообщалось, что Национальный банк с 1 октября 2019 года начнет постепенное изъятие из обращения монеты номиналом 25 копеек.
Где можно обменять монеты:
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