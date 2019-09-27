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С сегодняшнего дня мелкие монеты станут неплатежеспособными

С сегодняшнего дня мелкие монеты станут неплатежеспособными

С сегодняшнего дня НБУ изымает из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

Хотя до 18 октября магазины, общественные заведения будут сдавать остатки монет в банки, которые будут передавать их НБУ для утилизации.

Также ранее сообщалось, что Национальный банк с 1 октября 2019 года начнет постепенное изъятие из обращения монеты номиналом 25 копеек.

Где можно обменять монеты:

  • В Национальном банке.
  • В уполномоченных банках: Ощадбанк, ПриватБанк, Райфайзенбанк Аваль.
  • Украинцы смогут бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.
  • С 1 октября 2022 года монеты 1, 2 и 5 копеек можно будет только коллекционировать.
По материалам Finance.UA
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