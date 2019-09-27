Morgan Stanley обновил прогноз по курсу гривны

Один из крупнейших банков США Morgan Stanley обновил свой прогноз по курсу украинской гривны и темпам экономического роста Украины. Так, банк прогнозирует, что в 2019 году гривна не опустится ниже 26,5 гривны за доллар.

Об этом говорится в прогнозе банка.

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«Поскольку перспектива внедрения земельной реформы становится более определенной, мы повышаем наш прогноз роста экономики Украины и курса гривны. Теперь ожидаем роста ВВП на 3,2% в 2020 году с последующим ускорением до 3,6% в 2021 году», — говорится в прогнозе банка.

Там также прогнозируют курс гривны на конец 2019 года на уровне 26,5 гривны за доллар, а на конец 2020 года — 27,5 гривны за доллар.

Первый транш в рамках новой программы между Украиной и МВФ Morgan Stanley прогнозирует до конца 2019 года, после принятия бюджета на 2020 год.

Накануне свой прогноз относительно экономического роста обновил другой американский банк — JP Morgan. Он также спрогнозировал курс доллара на уровне 25,5 гривны в 2019 году.