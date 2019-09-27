С 1 октября за биометрический паспорт нужно будет платить по-новому

С 1 октября биометрический паспорт, который содержит встроенный микрочип с личными данными, нужно будет оплачивать по-новому.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

За документ, позволяющий украинцам выезжать в некоторые страны без оформления визы, нужно будет платить по новым реквизитам.

Что изменится – реквизиты счетов для перечисления средств за предоставление услуг по оформлению паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

При регистрации и оплате при помощи онлайн-сервиса Государственной миграционной службы Украины, пользователям не нужно будет совершать дополнительные действия.