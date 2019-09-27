0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 950 0

С 1 октября за биометрический паспорт нужно будет платить по-новому

С 1 октября за биометрический паспорт нужно будет платить по-новому

С 1 октября биометрический паспорт, который содержит встроенный микрочип с личными данными, нужно будет оплачивать по-новому.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

За документ, позволяющий украинцам выезжать в некоторые страны без оформления визы, нужно будет платить по новым реквизитам.

Лучшие кредитные карты для путешественников

Что изменится – реквизиты счетов для перечисления средств за предоставление услуг по оформлению паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

  • При регистрации и оплате при помощи онлайн-сервиса Государственной миграционной службы Украины, пользователям не нужно будет совершать дополнительные действия.
  • Оплата за биометрический паспорт будет производиться автоматически по новым реквизитам.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:МВД Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.