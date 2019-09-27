С 1 октября начало действовать правило включенных фар

С 1 октября начало действовать правило, когда на всех автомобилях вне населенных пунктов должен быть включен ближний свет фар.

Об этом сообщает “Дорожный адвокат” на своей странице на фейсбуке.

Это правило действует

Невыполнение этого требования действительно является нарушением правил.

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при условии начала движения или изменения его направления.

Движение без включенных фар будет нарушением.

Ответственность за это нарушение – влечет только предупреждение, в соответствии со статьей 125 Кодекса. Наложить штраф за езду без фар полицейские не имеют права.