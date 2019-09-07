НБУ заговорил об отсрочке перевода счетов украинцев на международный стандарт IBAN

Срок полного перехода на применение международного номера банковского счета IBAN могут перенести на два месяца – до 1 января.

Об этом завил заместитель главы НБУ Сергей Холод.

«До 1 октября, в сентябре, будет проведена окончательная встреча. Если будут блокирующие факторы миграции с 1 ноября на полное использование IBAN среди всей банковской системы, включая казначейство, банки будут уведомлены», – сказал Холод.

По его словам, пока решение не принято, поэтому действует предыдущее постановление, которое предписывает всем с 1 ноября перейти на использование только IBAN. Но вероятность такой миграции на два месяца есть.

Справка Finance.ua:

Переход на новый стандарт позволит сократить количество обязательных реквизитов для платежных документов.

Банки Украины будут открывать своим клиентам новые счета только по стандарту IBAN , счета будут состоять из 29 буквенно-цифровых символов.