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НБУ заговорил об отсрочке перевода счетов украинцев на международный стандарт IBAN

НБУ заговорил об отсрочке перевода счетов украинцев на международный стандарт IBAN

Срок полного перехода на применение международного номера банковского счета IBAN могут перенести на два месяца – до 1 января.

Об этом завил заместитель главы НБУ Сергей Холод.

«До 1 октября, в сентябре, будет проведена окончательная встреча. Если будут блокирующие факторы миграции с 1 ноября на полное использование IBAN среди всей банковской системы, включая казначейство, банки будут уведомлены», – сказал Холод.

По его словам, пока решение не принято, поэтому действует предыдущее постановление, которое предписывает всем с 1 ноября перейти на использование только IBAN. Но вероятность такой миграции на два месяца есть.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк планирует внедрение стандарта для проведения платежей с использованием QR-кодов для участников платежного рынка.
По материалам Finance.UA
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