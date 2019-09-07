НБУ заговорил об отсрочке перевода счетов украинцев на международный стандарт IBAN

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Срок полного перехода на применение международного номера банковского счета IBAN могут перенести на два месяца – до 1 января.
Об этом завил заместитель главы НБУ Сергей Холод.
«До 1 октября, в сентябре, будет проведена окончательная встреча. Если будут блокирующие факторы миграции с 1 ноября на полное использование IBAN среди всей банковской системы, включая казначейство, банки будут уведомлены», – сказал Холод.
По его словам, пока решение не принято, поэтому действует предыдущее постановление, которое предписывает всем с 1 ноября перейти на использование только IBAN. Но вероятность такой миграции на два месяца есть.
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