День финансов, 29 августа: новый премьер и спикер, перепродажа американского газа, впечатляющая статистика Supercharger от Tesla

Четверг, 29 августа. Пока украинцы следили за активизацией парламента и новыми назначениями (вот новость о том, кого назначили спикером Рады, и кто стал премьер-министром Украины) подсчитали, во сколько обошлась бюджету нестабильность гривны, а Польша продала Украине американский газ. Рассказываем подробно:

Укрепление гривны обошлось бюджету в копеечку. Если говорить языком цифр, в 9,2 млрд грн доходов. Как сообщила пресс-служба Счетной палаты, укрепление гривны не является следствием успехов экономики Украины или роста ее инвестиционной привлекательности. А в последние годы экспорт товаров и услуг, денежные переводы из-за границы, прежде всего от трудовых мигрантов, являются основными источниками поступления в Украину валюты.

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Надо не забывать и о госдолге. Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июле вырос. В этот раз на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, во втором полугодии 2019 года Украине необходимо выплатить 67,3 млрд гривен по внешним долгам.

Если не на родине. Страны, где можно получать украинскую пенсию. Если вы вдруг не знали, рассказываем: украинцы, которые находятся за границей, могут получать иностранную или украинскую пенсию. Соответствующие соглашения у нашей страны заключены с 21 государством.

А тем временем…

Украине запретили продавать акции “дочки” ВЭБа. Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между ВЭБом и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации – Проминвестбанка (ПИБ) – запретил Украине продавать акции ПИБа. Более того, обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы.

Польша продала Украине сжиженный газ, закупленный у США. Польская нефтегазовая компания (PGNiG) приобрела груз сжиженного газа из США, а затем после регазификации продала его украинской компании “Энергетические ресурсы Украины”. Ожидается, что транспорт с закупленным сжиженным газом прибудет в LNG-терминал имени Леха Качиньского в Свиноуйсце в начале ноября этого года. После регазификации газ будет внедрен в польскую систему передачи в Свиноуйсьце, а затем передан в Украину.

“Новая почта” тестирует услугу авиадоставки. Коробки “Новая Почта” уже путешествуют между городами-миллионниками на самолете. Пока не все, поскольку компания еще тестирует услугу авиадоставки.

Tesla поделилась впечатляющей статистикой о сети заправок Supercharger. Спустя шесть лет после открытия сеть станций зарядок Supercharger стала почти единогласно считаться лучшей в мире и одним из самых значительных вкладов Tesla в транспортную промышленность. Так, если в 2015, через два года после начала работы, Tesla на «Суперчарджерах» выдавала ежемесячно всего 10 ГВт*ч электроэнергии, около 72 МВт*ч в день, то уже в прошлом году сеть существенно выросла и теперь обеспечивает в месяц 72 ГВт*ч энергии.