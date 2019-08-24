Депутаты избрали главу Верховной Рады

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Главой Верховной Рады 9-го созыва избрали депутата “Слуги народа” Дмитрия Разумкова.
Решение было принято на первом пленарном заседании Верховной Рады IХ созыва. Его кандидатуру поддержали 382 депутата.
Основные законодательные инициативы, которые он обозначил в своем выступлении:
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