0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 662 0

Депутаты избрали главу Верховной Рады

Депутаты избрали главу Верховной Рады

Главой Верховной Рады 9-го созыва избрали депутата “Слуги народа” Дмитрия Разумкова.

Решение было принято на первом пленарном заседании Верховной Рады IХ созыва. Его кандидатуру поддержали 382 депутата.

Основные законодательные инициативы, которые он обозначил в своем выступлении:

  • отмена депутатской неприкосновенности,
  • прекратить кнопкодавство,
  • разработать механизм отзыва нардепов,
  • вернуть ответственность за незаконное обогащение,
  • провести дерегуляцию,
  • создать условия для инвестирования в Украину,
  • провести легализацию капиталов.

Справка Finance.ua

  • Дмитрий Разумков – экономист. Народный депутат Украины IX созыва.
  • Родился в Бердичеве. Учился в киевском лицее № 38, затем окончил Киевский институт международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко по специальности «Международные экономические отношения» и Национальный университет государственной налоговой службы по специальности «Правоведение».
  • В 2006—2010 годах был членом Партии регионов.
  • Председатель партии «Слуга народа» с 27 мая по 3 августа 2019.
  • Один из руководителей избирательной кампании Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года. Возглавлял список партии на парламентских выборах 2019 года.
  • В 2010—2014 годах работал с Сергеем Тигипко.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.