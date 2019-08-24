В каких странах украинцы получают пенсии

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Украинцы, которые находятся за границей, могут получать иностранную или украинскую пенсию. Соответствующие соглашения Украина заключила с 21 государством.
По данным Пенсионного фонда, на данный момент за рубежом украинскую пенсию получают 4,3 тыс. человек.
Как отмечается на сайте фонда, в случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу пенсия, назначенная в Украине, выплачивается за шесть месяцев вперед перед отъездом, считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту постоянного проживания.
Во время пребывания за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины.
В Украине действует ряд соглашений с другими странами о пенсионном обеспечении, все они делятся на два вида.
Территориальный принцип: с Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Россией, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Монголией, Румынией, Таджикистаном, Туркменистаном, Венгрией и Узбекистаном. Выплаты осуществляет государство, на территории которого проживает пенсионер.
Пропорциональный принцип: с Литвой, Латвией, Болгарией, Эстонией, Испанией, Польшей, Португалией, Чехией и Словакией. Каждая договорная сторона назначает и выплачивает пенсию за трудовой стаж, приобретенный на своей территории.
Какие пенсии получают украинцы в других странах:
Иностранцы, проживающие в Украине, тоже получают пенсионные выплаты:
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