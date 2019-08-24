Нестабильность гривны стоила бюджету 9 миллиардов - Счетная палата

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По оценке Счетной палаты, из-за отклонения в сторону уменьшения официального курса, по сравнению с прогнозируемым, недополучено 9,2 млрд грн доходов.
Об этом заявил Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба Счетной палаты.
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Укрепление гривны привело к невыполнению плана доходов государственного бюджета. Поэтому прогноз курса гривны для разработки проекта госбюджета на 2020 год должен быть более качественный.
Валерий Пацкан заметил, что почти 40% объема доходов исчисляется с использованием курса гривны к доллару США или евро. Он напомнил, что с начала года гривна укрепилась к доллару США на 9%.
«Укрепление гривны не является следствием успехов экономики Украины, или роста ее инвестиционной привлекательности», – сказал председатель Счетной палаты.
Он напомнил, что в последние годы экспорт товаров и услуг и денежные переводы из-за границы, прежде всего от трудовых мигрантов, являются основными источниками поступления в Украину валюты.
Председатель Счетной палаты также подчеркнул, что в первом полугодии возник новый за последние годы значительный источник поступления в Украину валюты – средства нерезидентов, которые продают валюту в Украине и активно скупают облигации внутреннего государственного займа.
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