За месяц Supercharger снабдила авто Tesla энергией, которой хватило бы Ирландии на день

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Tesla поделилась впечатляющими статистическими данными о производительности своей сети заправок. За месяц Supercharger перекачивает в аккумуляторы электрокаров 72 ГВт*ч энергии.
Спустя шесть лет после открытия сеть станций зарядок Supercharger стала почти единогласно считаться лучшей в мире и одним из самых значительных вкладов Tesla в транспортную промышленность. В 2015, через два года после начала работы, Tesla на «Суперчарджерах» выдавала ежемесячно всего 10 ГВт*ч электроэнергии, около 72 МВт*ч в день. В прошлом году сеть существенно выросла и теперь обеспечивает в месяц 72 ГВт*ч энергии, пишет Electrek.
Столько энергии хватит, чтобы питать электричеством все Гаваи в течение трех дней или всю Ирландию в течение одного дня.
Сейчас сеть Supercharger состоит из 1617 станций и 14 087 точек по всему миру. Появление новых пунктов в последнее время замедлилось, но после запуска нового поколения станций Supercharger V3 в июне этого года, которая заряжает вдвое быстрее прошлых версий, ожидается новый скачок роста. Станция V3 оборудована солнечными панелями и аккумуляторами и обслуживает в день до 1500 владельцев Tesla.
По мнению экспертов издания Electrek, инвестиции в электрический транспорт и его инфраструктуру будут расти бодрыми темпами, а станции зарядки превратятся в выгодный бизнес.
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