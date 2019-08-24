0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

За месяц Supercharger снабдила авто Tesla энергией, которой хватило бы Ирландии на день

За месяц Supercharger снабдила авто Tesla энергией, которой хватило бы Ирландии на день

Tesla поделилась впечатляющими статистическими данными о производительности своей сети заправок. За месяц Supercharger перекачивает в аккумуляторы электрокаров 72 ГВт*ч энергии.

Спустя шесть лет после открытия сеть станций зарядок Supercharger стала почти единогласно считаться лучшей в мире и одним из самых значительных вкладов Tesla в транспортную промышленность. В 2015, через два года после начала работы, Tesla на «Суперчарджерах» выдавала ежемесячно всего 10 ГВт*ч электроэнергии, около 72 МВт*ч в день. В прошлом году сеть существенно выросла и теперь обеспечивает в месяц 72 ГВт*ч энергии, пишет Electrek.

Столько энергии хватит, чтобы питать электричеством все Гаваи в течение трех дней или всю Ирландию в течение одного дня.

Сейчас сеть Supercharger состоит из 1617 станций и 14 087 точек по всему миру. Появление новых пунктов в последнее время замедлилось, но после запуска нового поколения станций Supercharger V3 в июне этого года, которая заряжает вдвое быстрее прошлых версий, ожидается новый скачок роста. Станция V3 оборудована солнечными панелями и аккумуляторами и обслуживает в день до 1500 владельцев Tesla.

По мнению экспертов издания Electrek, инвестиции в электрический транспорт и его инфраструктуру будут расти бодрыми темпами, а станции зарядки превратятся в выгодный бизнес.

По материалам hightech.fm
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.