"Новая почта" тестирует услугу авиадоставки

Компания “Новая почта” запустила в тестовом режиме услугу доставки самолетами.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

“Коробки “Новая Почта” путешествуют между городами-миллионниками на самолете. Пока не все, поскольку мы еще тестируем услугу авиадоставки”, – отмечается в сообщении.

Так, 28 августа самолет компании с пакетами совершил рейс по маршруту Киев-Львов, и в этот же день клиенты смогли получить свои заказы.

Справка Finance.ua

Базовые тарифы

Параметры отправлений до 30 кг, которые принимает почта:

длина каждой стороны – до 150 см,

вес – до 30 кг.

длина – до 58,

ширина – до 34 см,

высота – до 36 см,

вес – до 30 кг.