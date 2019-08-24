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"Новая почта" тестирует услугу авиадоставки

"Новая почта" тестирует услугу авиадоставки

Компания “Новая почта” запустила в тестовом режиме услугу доставки самолетами.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

“Коробки “Новая Почта” путешествуют между городами-миллионниками на самолете. Пока не все, поскольку мы еще тестируем услугу авиадоставки”, – отмечается в сообщении.

Так, 28 августа самолет компании с пакетами совершил рейс по маршруту Киев-Львов, и в этот же день клиенты смогли получить свои заказы.

Справка Finance.ua

Базовые тарифы

Параметры отправлений до 30 кг, которые принимает почта:

  • длина каждой стороны – до 150 см,
  • вес – до 30 кг.

Параметры отправлений, принимаемых для доставки в Почтоматы:
  • длина – до 58,
  • ширина – до 34 см,
  • высота – до 36 см,
  • вес – до 30 кг.

Параметры отправлений от 30 кг, которые принимаются:
  • длина – до 300 см,
  • ширина – до 170 см,
  • высота – до 170 см,
  • Вес – от 30 кг до 1000 кг.

По материалам Finance.UA
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