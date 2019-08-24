"Новая почта" тестирует услугу авиадоставки

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Компания “Новая почта” запустила в тестовом режиме услугу доставки самолетами.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
“Коробки “Новая Почта” путешествуют между городами-миллионниками на самолете. Пока не все, поскольку мы еще тестируем услугу авиадоставки”, – отмечается в сообщении.
Так, 28 августа самолет компании с пакетами совершил рейс по маршруту Киев-Львов, и в этот же день клиенты смогли получить свои заказы.
Базовые тарифы
Параметры отправлений до 30 кг, которые принимает почта:
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