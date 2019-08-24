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Польша продала Украине сжиженный газ, закупленный у США

Польша продала Украине сжиженный газ, закупленный у США

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) приобрела груз сжиженного газа из США, а затем после регазификации продала его украинской компании “Энергетические ресурсы Украины”.

Ожидается, что транспорт с закупленным сжиженным газом прибудет в LNG-терминал имени Леха Качиньского в Свиноуйсце в начале ноября этого года.

После регазификации газ будет внедрен в польскую систему передачи в Свиноуйсьце, а затем передан в Украину через пограничное соединение газопровода в Германовицах. Доставка к украинскому партнеру будет реализована до конца 2019 года.

“PGNiG создала за последние три года широкие полномочия на рынке СПГ. У нас есть возможность приобрести СПГ на конкурентных условиях от надежных поставщиков со всего мира. Это делает PGNiG естественным партнером для сотрудничества в развитии современного и безопасного газового рынка в нашей части Европы. Сотрудничество с нашими партнерами из “Энергетические ресурсы Украины”, продолжающееся несколько лет, является лучшим доказательством”, – сказал Петр Возняк, председатель правления PGNiG SA.

По его словам, сейчас единственным ограничением в расширении экспорта в Украину в еще большем масштабе является пропускная способность газопроводов в Польше по направлению Силезия-Прикарпатье.

По материалам Економічна Правда
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