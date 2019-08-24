Польша продала Украине сжиженный газ, закупленный у США

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Польская нефтегазовая компания (PGNiG) приобрела груз сжиженного газа из США, а затем после регазификации продала его украинской компании “Энергетические ресурсы Украины”.
Ожидается, что транспорт с закупленным сжиженным газом прибудет в LNG-терминал имени Леха Качиньского в Свиноуйсце в начале ноября этого года.
После регазификации газ будет внедрен в польскую систему передачи в Свиноуйсьце, а затем передан в Украину через пограничное соединение газопровода в Германовицах. Доставка к украинскому партнеру будет реализована до конца 2019 года.
“PGNiG создала за последние три года широкие полномочия на рынке СПГ. У нас есть возможность приобрести СПГ на конкурентных условиях от надежных поставщиков со всего мира. Это делает PGNiG естественным партнером для сотрудничества в развитии современного и безопасного газового рынка в нашей части Европы. Сотрудничество с нашими партнерами из “Энергетические ресурсы Украины”, продолжающееся несколько лет, является лучшим доказательством”, – сказал Петр Возняк, председатель правления PGNiG SA.
По его словам, сейчас единственным ограничением в расширении экспорта в Украину в еще большем масштабе является пропускная способность газопроводов в Польше по направлению Силезия-Прикарпатье.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы назвали главные требования к Зеленскому (таблица)Вчера, 13:59 - 3966 13
Партия «Слуга народа» предложила кандидатуру на пост премьер-министра4 ч. назад - 1684 9
Трамп заморозил военную помощь Украине7 ч. назад - 1931 9
США предупредили Украину о рисках продажи "Мотор Сичи" Китаю7 ч. назад - 1389 8
Как будет проходить процесс налоговой амнистииВчера, 15:04 - 2094 8
Как работодатель должен выплатить зарплату в случае увольнения сотрудникаВчера, 21:03 - 18640 1
В каких странах украинцы получают пенсии4 ч. назад - 5313 1
За месяц Supercharger снабдила авто Tesla энергией, которой хватило бы Ирландии на день17 ч. назад - 2603
Межбанк: скучно не будет5 ч. назад - 2256
Правительство обнародовало решение о снижении цен на электроэнергию2 ч. назад - 2190 4
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовики5 ч. назад - 836
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)Вчера, 11:35 - 401 1
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)Позавчера, 11:47 - 591
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1550
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 578