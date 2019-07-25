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Finance.ua, совместно с Приват24 для бизнеса, продолжает серию тестов, которые помогают нашим читателям перепроверять свои знания, смекалку, и предпринимательскую жилку.
По ссылкам вы уже могли себя проверить: «Преуспели бы Вы, как владелец кофейни?», либо «Как владелец СТО?»
Но за окном лето, время солнца, улыбок и релакса. Нам всем хочется легкости, летнего настроения, поменьше серых рабочих будней, и больше отдыха. Даже в тестах. Поэтому на этот раз мы подготовили несложный, и связанный с отдыхом тест на тему: Преуспели бы вы, как владелец турагентства?
P.s. Тест ну очееень «серьезный», поэтому его обязательно проходить только с выражением лица как на паспорте. Желаем летнего настроения, ваш Finance.ua.
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