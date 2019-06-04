День финансов, 18 июня: советы от ФГВФЛ, BlaBlaBus в Европе, "крипта" от Facebook

Вторник, 18 июня. После выходных спешим рассказать вам:

О советах ФГВФЛ. Предлагают два способа, как накопить на отпуск. В Фонде гарантирования говорят, что планирование отпуска нужно начинать сразу после окончания предыдущего. Предлагают два способа. 1. В течение полугода откладывать 5-10% от своего дохода, и в пределах отложенной суммы планировать отдых. 2. Разделить всю стоимость отдыха на количество месяцев и откладывать ежемесячно полученную сумму.

О том, что в Европе появился лоукост перевозчик – BlaBlaBus. Основателем компании является известный сервис для поиска попутчиков – BlaBlaCar. Билеты можно приобрести на сайте компании. Сейчас, по случаю начала работы на европейском рынке BlaBlaBus устраивает распродажу автобусных билетов по Европе от €0,99 в одну сторону.

О том, как использовать карты других банков в «приватовском» интернет-банке. Оказывается, в Приват24 можно добавить карту любого банка. Как это сделать, смотрите здесь. В интернет-банке вы сможете переводить деньги с карты на свои карты и счета в ПриватБанке; проводить платежи на карту Visa/Mastercard любого банка мира; оплачивать комуслуги и т.д.

О покупателях украинских евробондов. На прошлой неделе Министерство финансов выпустило еврооблигации на сумму 1 миллиард евро. Сегодня в Минфине сообщили, что география инвесторов в украинские ценные бумаги расширилась. 212 инвестиционных фондов из 25 стран мира приобрели новые еврооблигации, выпущенные Украиной.

О новой криптовалюте от Facebook. Компания Facebook представила собственную криптовалюту Libra. Первые транзакции можно будет осуществлять уже в следующем году. Как объяснили в компании, цель создания собственной криптовалюты заключается в том, чтобы дать пользователям больше доступа к “дешевым и лучшим финансовым услугам”. Аналитики предполагают, что Libra может стать огромным источником дохода для компании.

О “Фонде будущего” от Гройсмана. Гройсман планирует создание Фонда будущего – то есть фонда средств, которые станут основой финансирования социальных программ. Деньги пойдут на обучение детей, решение других проблем. А источником этих средств станут доходы от приватизации, детенизации экономики, демонополизации и деолигархизации экономики.

О новых требованиях НБУ и капиталах банков. НБУ начал разработку изменений к методике расчета достаточности капитала, чтобы учитывать не только кредитные, но также операционные и рыночные риски банков. Как объяснили в Нацбанке, такие действия связаны со стремительным ростом потребительского кредитования, так как в случае наступления кризиса банки могут не сформировать необходимые резервы под них на опережение.